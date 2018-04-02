Послу Черногории в России вручена нота протеста

Посол Черногории в России был вызвал в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста. Об этом сообщили в МИД РФ.

Кроме того, дипломату было объявлено, что в ответ на высылку российского дипломата в связи с так называемым делом Скрипаля Москва также вышлет одного черногорского дипломата.

«В ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России российская сторона объявляет persona non grata сотрудника черногорского посольства», – уточнили в МИД.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Великобритании в начале марта. Лондон обвинил в покушении на Скрипаля Москву, не предоставил доказательств, но выслал российских дипломатов.

После этого в знак «солидарности» с Великобританией российских дипломатов выслали еще несколько европейских государств и США. Москва изначально предупредила, что будет отвечать зеркальными мерами на подобные действия Запада.