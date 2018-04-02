Лавров связал «дело Скрипаля» с проблемами Британии по Brexit

Покушение на британского шпиона Сергея Скрипаля могло быть совершено по ряду различных причин, а выгоды от него могли получить британские спецслужбы или правительство. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Эксперты говорят, что это может быть вполне выгодно британским спецслужбам, которые известны своими способностями действовать с лицензией на убийство. Это может быть выгодно и британскому правительству, которое явно оказалось в неудобной ситуации, не выполнив перед своими избирателями обещаний в отношении тех условий, на которых они обеспечат Brexit», – отметил Лавров.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском Солсбери 4 марта. В Лондоне утверждают, что их отравили веществом «Новичок», якобы произведенным в СССР. Этого довода оказалось достаточно, чтобы обвинить Россию в причастности к произошедшему.

Из-за «дела Скрипаля» власти Великобритании выслали 23 российских дипломата. Примеру Лондона последовали также США и ряд европейских стран.

Кто может стоять за отравлением Сергей Скрипаля и его дочери в Великобритании? И какое отношение к произошедшему может иметь центр исследования отравляющих веществ в Портон Дауне? Все это обсудят эксперты на ток-шоу «Особая статья». Смотрите 2 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».