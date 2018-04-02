Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых глава Белого дома предложил своему российскому коллеге провести встречу в Вашингтоне. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Когда именно может состояться встреча Путина с Трампом в столице США, Ушаков не уточнил.
«Если все будет нормально, я надеюсь, американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», – добавил он.
«Как нам представляется, она весьма важная, она (встреча Путина с Трампом) нужная не только для обеих наших стран, но и для всего международного сообщества», – подытожил помощник главы государства.
Также Ушаков прокомментировал высылку Вашингтоном 60 российских дипломатов, которая стала самой крупной в новейшей истории двух стран. По мнению помощника президента России, своими действиями США нанесли удар в том числе и по самим себе.
«Я не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, то это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов. А так получается такая ситуация, которую мы имеем сейчас», – заключил он.