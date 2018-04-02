Совсем забыли о приличии: Лавров указал на откровенную ложь США и Великобритании

Великобритания и США прибегают к откровенной лжи и дезинформации в отношении Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, западные партнеры перестали соблюдать даже элементарные нормы приличия.

«Сейчас наши западные партнеры, имею в виду прежде всего Великобританию, США и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, к откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем на том, что любые обвинения, любые утверждения необходимо обосновывать фактами», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Речь в первую очередь идет о голословных обвинениях Великобритании в причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Лавров подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к произошедшему и больше всех заинтересована в установлении истины.

Глава МИД РФ добавил, что Россия будет настаивать на выяснении всех фактов по данному делу.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. В Лондоне утверждают, что покушение на убийство было совершено с помощью вещества А234 и что к нему якобы причастно российское государство. Россия все обвинения Великобритании категорически отвергает.

Кто может стоять за отравлением Скрипалей в Великобритании, обсудят эксперты на ток-шоу «Особая статья». Смотрите 2 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».