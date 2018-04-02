Шквалистый ветер до 60 км/ч обрушится на Москву и область

До конца понедельника, 2 апреля, в Москве и Подмосковье будет дуть сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду (60 километров в час), сообщили в Гидрометцентре России.

Синоптики выпустили экстренную информацию, в которой сообщили об усилении южного ветра в ближайшие часы.

«По Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра с порывами 12–17 метров в секунду», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в Москве на понедельник объявлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.