Таинственное захоронение XVIII века обнаружили в центре Тулы

В историческом центре Тулы найдено порядка 30 гробов с останками горожан. Захоронение было сделано в XVIII веке, сообщает агентство «Тульские новости».

По одной из версий, которую озвучили археологи, умершие – жертвы чумы, свирепствовавшей в Туле в 1770-х годах.

Сейчас специалисты продолжают раскопки на Крестовоздвиженской площади, а останки передали антропологам, которые смогут точно установить, от чего умерли эти люди, а также их социальный статус.

Примечателен тот факт, что деревянные гробы быстро истлевают, однако эти, выполненные из цельных стволов дуба в виде так называемых колод, очень хорошо сохранились, что видно на кадрах с места работ.

Отмечается, что после окончания исследований останки горожан будут перезахоронены по православному обряду.

Рядом с захоронениями ученые также обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века.