Сбежавшая из цирка обезьяна патрулирует улицы Краснодара: видео

В центре Краснодара поймали крупную цирковую обезьяну, которая прогуливалась по городу. Она сбежала из цирка Гии Эрадзе, как сообщает портал «Кубанские новости».

Удивленное и обеспокоенное непривычной обстановкой животное осваивало территорию на улице Октябрьской, передвигаясь между автобусными остановками и пугая людей. Жители Краснодара с безопасного расстояния снимали обезьяну на видео.

В какой-то момент животное нашли сотрудники цирка. Однако озадаченная и расстроенная обезьяна по кличке Ричард долго не давалась в руки даже им. К счастью, животное удалось поймать и вернуть в место пребывания.