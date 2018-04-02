В Кремле пообещали ответить на закрытие торгпредства РФ в Британии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Лондона закрыть в Великобритании российское торговое представительство. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

«В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который предпринимается в отношении РФ, и каждый этот недружественных шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом», – цитирует издание Пескова.

При этом представитель Кремля призвал не опережать события, поскольку Россия не оставит без ответа действия британской стороны.

О том, что власти Британии рассматривают возможность закрытия российского торгового представительства в Лондоне, сообщила The Daily Telegraph. Газета охарактеризовала торгпредство России как «логово шпионов».

Шестнадцать стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери. Великобритания бездоказательно обвиняет в случившемся Россию. Москва все обвинения отвергает.