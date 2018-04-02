В МИД РФ назвали экстрадицию россиянина из Чехии в США «возмутительной выходкой»

В МИД РФ резко осудили решение Чехии экстрадировать в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в кибератаках на американские цели. Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.

«Возмущены и разочарованы, что чешская сторона руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета союзническую лояльность», – сказали в ведомстве.

По мнению Москвы, экстрадиция Никулина является «осознанным и политически ангажированным» шагом со стороны Праги, пишет сайт «Комсомольской правды».

В российском ведомстве также пообещали сделать все возможное в рамках мирового права, чтобы защитить экстрадированного россиянина.

На последнем судебном заседании Никулин отказался признать свою вину и не стал отвечать ни на какие вопросы. После этого суд переквалифицировал дело, и теперь программиста обвиняют не просто в мошенничестве, а в «угрозе безопасности» американцев и их частной жизни.