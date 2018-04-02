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Многим стало очевидно, что Великобритания заигралась – Лавров о «деле Скрипаля»

Лина Давыдова
14:15 02.04.2018
Великобритания заигралась. Бездоказательные обвинения Лондона по «делу Скрипаля» в адрес России уже начинают вызывать ряд вопросов у серьезных экспертов и руководителей правительств ряда государств. Так полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress

Руководители целого ряда государств начали задавать вопросы Великобритании по «делу Скрипаля». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, если Лондон не сможет ответить на вопросы Москвы по расследованию отравления шпиона и его дочери, всем станет очевидно, что произошедшее - это «грубейшая провокация».

«Может быть целый ряд причин (возникновения "дела Скрипаля" - прим. ред.), и отметать их нельзя. Серьезные эксперты их не отметают, и серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится. Потому что они уже слишком очевидны, и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», – сказал российский дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

Лавров также добавил, что призывы Великобритании и ряда других государств в адрес России признать свою причастность в отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери «несерьезны» и «недостойны».

«Обращение-то одно: либо признать, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль и кто-то стащил отравляющее вещество и применил его в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно», – подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что у России не могло быть претензий к Сергею Скрипалю и, соответственно, не было мотива отравить его, иначе экс-полковник ГРУ не был бы помилован и выпущен на свободу.

«Мотива у нас быть не могло. Человек был выпущен на свободу, помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад. Если бы к этому человеку были какие-то претензии, наверное, он не подлежал бы обмену», – объяснил глава МИД РФ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. В Великобритании обвинили в причастности к случившемуся Россию. Свои выводы они сделали на основании того, что покушение на убийство было совершено при помощи вещества «Новичок», якобы произведенного в СССР. В Москве свою причастность к «делу Скрипаля» категорически отвергают.

Кто на самом деле может стоять за преступленим в Солсбери? И почему Запад, не проведя расследование, обвинил в произошедшем Россию? Все это обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Особая статья». Смотрите 2 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».

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