Торговые центры обяжут размещать кинотеатры на нижних этажах

Госдума уже в этом году планирует принять закон, обязывающий владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские игровые зоны на нижние этажи зданий. Об этом в понедельник в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы», – приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Ранее с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных центрах обратились в Министерство строительства и ЖКХ РФ депутаты Госдумы Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 68 человек пострадали.