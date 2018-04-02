Дарта Вейдера избили на детском празднике в Ярославле

Ярославская полиция проверяет обстоятельства инцидента с избиением аниматора, случившегося в одном из местных кафе на детском празднике. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт в заведении на улице Нахимсона произошел 20 марта. После него аниматору в образе Дарта Вейдера потребовалась госпитализация, равно как и отцу одного из присутствовавших на празднике детей.

Как рассказал агентству мужчина по имени Василий, развлекавший детей на празднике в костюме персонажа фильма «Звездные войны», его избили двое людей – отец одного из детей и его друг. Во время оплаты работы мужчины потребовали скидку, которую аниматоры отказались предоставлять, так как дети частично растащили их игровой реквизит. Вскоре конфликт дошел до рукоприкладства.