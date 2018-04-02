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Дарта Вейдера избили на детском празднике в Ярославле

Вадим Синицын
13:42 02.04.2018
Аниматоры отказались предоставить отцам детей скидку за выступление, это послужило причиной конфликта.
Дарта Вейдера избили на детском празднике в Ярославле
Фото: Michael Debets / ZUMAPRESS / Globallookpress

Ярославская полиция проверяет обстоятельства инцидента с избиением аниматора, случившегося в одном из местных кафе на детском празднике. Об этом сообщает РИА Новости.

Конфликт в заведении на улице Нахимсона произошел 20 марта. После него аниматору в образе Дарта Вейдера потребовалась госпитализация, равно как и отцу одного из присутствовавших на празднике детей.

Как рассказал агентству мужчина по имени Василий, развлекавший детей на празднике в костюме персонажа фильма «Звездные войны», его избили двое людей – отец одного из детей и его друг. Во время оплаты работы мужчины потребовали скидку, которую аниматоры отказались предоставлять, так как дети частично растащили их игровой реквизит. Вскоре конфликт дошел до рукоприкладства.

«Я только что выписался из больницы, мне диагностировали черепно-мозговую травму, трещину носа и много чего еще… Я умею драться и довольно крупный, хотя они были крупнее меня. Но будь на моем месте человек послабее, я не знаю, что бы с ним было», – рассказал аниматор.

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