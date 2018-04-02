Лавров пообещал, что Лондон не уйдет от ответов по «делу Скрипаля»

Лондону не удастся уйти от ответов по «делу Скрипаля». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Может быть целый ряд причин (возникновения "дела Скрипаля" – прим. ред.), и отметать их нельзя, серьезные эксперты их не отметают, и серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится. Потому что они уже слишком очевидны, и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», – сказал российский дипломат.

Сергей Лавров добавил, что Москва будет настаивать на выяснении всех фактов по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Он также раскритиковал действия европейских и американских политиков, которые без доказательств поспешили обвинить в случившемся Россию.

«Когда нам наши коллеги – недавно я слышал интервью моего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана – говорят: "Мы столько обращений направляем в адрес России, и все они остаются без ответа". Обращение-то одно: либо признать, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль и кто-то стащил отравляющее вещество и применил его в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно. И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно когда речь идет о вопросах жизни и смерти», – сказал Лавров.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что их отравили веществом А234 и что к этому причастна Россия. В Москве обвинения Великобритании категорически отрицают.

Кто на самом деле может стоять за отравлением Скрипаля и его дочери? И почему Запад, не проведя расследование, обвинил в произошедшем Россию? Все это обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Особая статья». Не пропустите 2 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».