Трамп отказался помиловать летчика Ярошенко

Президент США Дональд Трамп рассмотрел обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и не нашел оснований для помилования российского летчика Константина Ярошенко. Об этом РИА Новости рассказала сама Москалькова.

«Я получила ответ от заместителя секретаря от имени президента США, в котором он сообщает, что расследование велось с соблюдением демократических правил и Ярошенко осужден законно и обоснованно», – уточнила она.

Константин Ярошенко был приговорен в 2011 году американским судом к 20 годам заключения по обвинению в контрабанде крупной партии наркотиков в США.

Несколько дней назад посольство РФ в США сообщило об издевательствах над россиянином в американской тюрьме и потребовало от властей США прекратить нарушать права Ярошенко.