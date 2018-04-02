Гигантская летающая матрешка попыталась сбежать из Братска: видео

Летающая над Братском гигантская матрешка поразила горожан и пользователей Сети. Видео, на котором запечатлена «попытка побега», публикует портал IrkutskMedia.ru со ссылкой на социальные сети.

Судя по всему, инцидент был записан камерой видеорегистратора автомобиля. Если верить указанным на записи датам, он произошел 31 марта около шести часов вечера.

На видео запечатлен обычный район города. В какой-то момент в кадре появляется огромная надувная матрешка, которую гонит порыв ветра. За игрушкой, панически размахивая руками, бежит толпа людей.

Достоверно установить, какие события предшествовали полету матрешки, не удалось. Возможно, огромная надувная игрушка выступала в качестве персонажа некоего шоу или украшала собой вход в развлекательный центр, но ветер оказался сильнее ее креплений.