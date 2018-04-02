New York Magazine поместил на обложку Трампа со свиным пятачком
Один из крупнейших американских журналов сделал героем обложки президента Трампа в образе свиньи и посвятил номер коррупции.
Фото: Ron Sachs / dpa / Globallookpress
Американский журнал New York Magazine поместил на обложку изображение президента США Дональда Трампа в образе свиньи. Обложка размещена в Twitter.
Изображение опубликовал сотрудник издания по имени Яшар Али. Журнал отредактировал фотографию Трампа, добавив американскому лидеру пятачок.
New cover of @NYMagCover story by @jonathanchait: https://t.co/xFhlgA6M0x pic.twitter.com/3PcXI0Izue— Yashar Ali 🐘 (@yashar) 2 апреля 2018 г.
«Дело не в сговоре. Не в некомпетентности. Не в жестокости. Дело в коррупции, идиот», – почему-то сообщается на обложке издания.
Трамп не впервые становится героем сомнительных карикатур и журнальных обложек на грани фола. Ранее немецкий журнал Spiegel посвятил американскому лидеру обложку, на которой он изображен с отрезанной головой статуи Свободы.