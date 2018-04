New York Magazine поместил на обложку Трампа со свиным пятачком

Американский журнал New York Magazine поместил на обложку изображение президента США Дональда Трампа в образе свиньи. Обложка размещена в Twitter.

Изображение опубликовал сотрудник издания по имени Яшар Али. Журнал отредактировал фотографию Трампа, добавив американскому лидеру пятачок.

