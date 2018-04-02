Порочащие честь и достоинство сайты будут блокировать

Группа депутатов от «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, с помощью которого предлагается блокировать сайты, содержащие сведения, порочащие честь и достоинство граждан и юридических лиц. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно поправкам в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» если в суде информация будет признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, то распространителю данных сведений будет предложено добровольно удалить ее. В случае если он этого не делает, пристав обращается в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсам, где эти данные были опубликованы.