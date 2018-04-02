В Кремле прокомментировали арест совладельцев «Суммы»

Арест совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых не является одноразовой акцией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится жесткая целенаправленная политика», – сказал он.

Песков добавил, что пока продолжается следствие, некорректно давать более точную оценку произошедшему.

«Затем будет суд, который определит виновность или невиновность тех, кто был задержан», – заключил он.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал слухи о том, что арест Магомедовых якобы является частью борьбы за места в будущем правительстве, назвав их «политическими пересудами».

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта по подозрению в совершении крупных хищений (до 2,5 миллиарда рублей), растрате и создании преступного сообщества. Оба были помещены в одиночные камеры следственного изолятора «Лефортово».