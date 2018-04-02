В «Почте России» открестились от влетевшего в жилой дом дрона

В компании «Почта России» заявили, что врезавшийся во время испытаний в Бурятии в жилой дом дрон принадлежит не им, а производителю беспилотника. «Почта России», уверяют в компании, была приглашена на тестирование дрона в качестве гостя.

«Производитель беспилотного летательного аппарата компания "Рудрон/Экспедитор 3М" организовывала тестирование, на которое "Почта России" была приглашена в качестве одного из гостей», – сказали сайту «Звезды» в пресс-службе компании.