Toyota назвала российские цены на новую Camry

Компания Toyota озвучила цены на седан Camry нового поколения в России. В базовой комплектации автомобиль предложат россиянам за 1,3 миллиона рублей, в то время как самая дорогая из семи имеющихся модификаций обойдется им в 2,3 миллиона. Автопроизводитель уже начал принимать заказы на новую модель.

Для российского автомобильного рынка Toyota Camry будет представлена с тремя бензиновыми моторами: двухлитровым на 150 лошадиных сил, 2,5-литровым на 181 лошадиную силу и шестицилиндровым 3,5-литровым на 249 лошадиных сил.

Новинка оснащена системами мониторинга слепых зон, автоматического торможения, предупреждения о столкновении, климат-контроля, кругового видеообзора, стереосистемой и мультимедийным центром с большим дисплеем и навигатором.