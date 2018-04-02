В Telegram объяснили, почему передать ключи шифрования технически невозможно

Представители мессенджера Telegram сообщили Роскомнадзору, по какой причине технически не могут выполнить требования о передаче ключей шифрования. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил юрист Дмитрий Динзе, существующая архитектура сервиса не позволяет администратору иметь доступ к информации, дающей возможность декодирования сообщений.

«Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте», – отметил юрист.

Ранее стало известно, что за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф. Тогда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить спецслужбам страны информацию, которая требуется для декодирования сообщений, в течение 15 дней с момента получения уведомления.