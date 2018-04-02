Cовладельцев «Суммы» поместили в одиночные камеры «Лефортово»

Совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых поместили в одиночные камеры следственного изолятора «Лефортово». Об этом сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, которую цитирует «Интерфакс», сейчас оба подозреваемых находятся на карантине и на здоровье не жалуются.

«Единственное, у одного из братьев есть проблемы с коленом, но этот вопрос держится на контроле администрации», – уточнила она.

Братья Магомедовы были арестованы 31 марта, их обоих подозревают в крупных хищениях (до 2,5 миллиарда рублей), растрате и создании преступного сообщества.