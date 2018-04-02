Первый полет дрона «Почты России» закончился в стене: видео

Первая в истории России попытка доставить почту с помощью беспилотного летательного аппарата завершилась неудачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Бурятии.

Полет дрона «Почты России» должен был состояться в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Планировалось, что беспилотник доставит почту в село Тарбагатай, которое расположено в 35 километрах от столицы республики.

Во время старта на площадке собрались журналисты, представители местных властей и «Почты России». Беспилотный летательный аппарат взлетел, однако в какой-то момент он резко потерял управление и спикировал прямо в стену здания, врезавшись в постройку на уровне второго этажа.