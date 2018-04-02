Строители Крымского моста протестировали освещение автодороги

Строители моста через Керченский пролив провели тесты систем освещения автодороги, которая соединит Крым и материковую Россию. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Тестовое включение освещения состоялось на четырех пролетах моста на участке, расположенном рядом с таманским берегом. Всего строили включили свет на 20 различных мачтах освещения. По проекту строительства освещение в темное время суток не должно быть ниже 20 люкс.

Замеры показали, что строителям удалость превысить расчетные показатели на всем дорожном полотне, вне зависимости от удаления конкретного участка автодороги от той или иной световой мачты. Сами мачты освещения расположены на расстоянии 36 метров друг от друга.

«Работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения», – отметил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Александр Русаков.

Работа системы будет регулироваться автоматически, что позволит экономить электроэнергию при бесперебойном обеспечении освещения. Однако при необходимости сотрудники центрального пункта управления смогут корректировать ее в ручном режиме.