ВЭФ и «Росконгресс» продолжат сотрудничество в рамках ПМЭФ-2018

В Женеве прошла встреча директора фонда «Росконгресс» Александра Стуглева с управляющим директором Всемирного экономического форума Берге Бренде, в ходе которой обсуждалось взаимодействие в рамках проекта «Русский дом» в Давосе, а также Петербургского международного экономического форума.

«У нас есть положительный опыт взаимодействия в рамках организации "Русского дома" в Давосе. Мы ожидаем широкую программу участия наших партнеров в мероприятиях Петербургского международного экономического форума», – отметил Стуглев.

Он также выразил уверенность, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году станет еще одним примером сотрудничества международных деловых и официальных кругов.

«На протяжении нескольких лет нас связывают партнерские взаимоотношения, которые мы постараемся поддерживать и развивать в дальнейшем», – добавил директор фонда «Росконгресс».

В 2018 году фонд «Росконгресс» организовал «Русский дом» в Давосе в статусе официальной российской резиденции. Это стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве между «Росконгрессом» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум», подписанному на ПМЭФ-2017. Гостями «Русского дома» стали более тысячи человек. Подробности – на официальном сайте «Русского дома» houserussia.com.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24–26 мая.