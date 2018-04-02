Новый вирус для Android физически уничтожает смартфоны

Специалисты обнаружили программное обеспечение, которое физически вредит смартфонам, работающим под управлением Android. Об этом сообщается на сайте компании Trend Micro.

Вирус получил название HiddenMiner. Эта вредоносная программа скрытно от владельца смартфона использует его мощности для добычи криптовалюты Monero. Сверхвысокая нагрузка на процессор устройства в итоге приводит к его выводу из строя.

Как отметили специалисты антивирусной компании, HiddenMiner не предполагает какого-либо ограничения нагрузки, ее контроля или оптимизации. Таким образом, программа будет фактически заставлять смартфон работать на износ. Не выдержавшие подобного обращения устройства выходят из строя.

Ранее стало известно о появлении вируса, который способен перехватывать звонки пользователей смартфонов в банки, а также воровать информацию из банковских приложений для телефона. Собранную информацию о финансовом поведении приложение передает своим создателям, и те получают возможность использовать ее для кражи денег.