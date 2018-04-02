На перекрестке в Кемерово забил фонтан кипятка: видео

На одной из улиц в Ленинском районе города Кемерово произошел прорыв трубы. Инцидент случился прямо на проезжей части на пересечении Волгоградской улицы и проспекта Ленина.

«После проведения ремонтных работ происходило заполнение трубопровода. В результате произошел выход сетевой воды на поверхность», – сообщили местному изданию «Газета Кемерова» в городской теплосетевой компании.

В ведомстве уточнили, что специалисты оперативно выехали на место и отключили трубопровод. В результате происшествия никто не пострадал.