Гигантского лесного кота сняли на видео в Шотландии

Видеокамеры зафиксировали одного из крупнейших в мире котов в шотландском лесу Клешиндарроч. Популяция этого вида составляет 10–15 особей, пишет The Guardian.

Редкого зверя удалось снять благодаря камере, установленной благотворительной организацией Wildcat Haven, занимающейся сохранением шотландских лесных котов. Кадры выложены на YouTube.

Длина тела кота от носа до кончика хвоста составляет 1,2 метра вместо обычных 45–80 сантиметров.