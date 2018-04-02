Гигантского лесного кота сняли на видео в Шотландии
Редчайшего лесного кота удалось снять с помощью камер организации Wildcat Haven в лесу Клешиндарроч в Шотландии.
Видео: Wildcat Haven/ YouTube
Видеокамеры зафиксировали одного из крупнейших в мире котов в шотландском лесу Клешиндарроч. Популяция этого вида составляет 10–15 особей, пишет The Guardian.
Редкого зверя удалось снять благодаря камере, установленной благотворительной организацией Wildcat Haven, занимающейся сохранением шотландских лесных котов. Кадры выложены на YouTube.
Длина тела кота от носа до кончика хвоста составляет 1,2 метра вместо обычных 45–80 сантиметров.
«Я не мог поверить своим глазам, когда впервые увидел этого кота, это огромный, прекрасный зверь», – отметил сотрудник Wildcat Haven Кев Белл.