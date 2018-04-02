СМИ: ответственные за охрану сгоревшего ТЦ в Кемерово будут наказаны

Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были контролировать охрану торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В ходе проверки, которую провел центральный аппарат ведомства, выяснилось, что сотрудники кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), который входит в Росгвардию, допустили к работе в ТЦ неподготовленных охранников из частной охранной организации «Центр защиты».

Советник Золотова Александр Хинштейн сообщил изданию, что охрана «Зимней вишни» осуществлялась незаконно, поскольку лицензия ЧОП не позволяла работать на объектах массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования. По его словам, сотрудники Росгвардии не могли не знать о нарушениях.

«Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели», – отметил Хинштейн.

Кроме того, «Центр защиты» не мог осуществлять пультовую охрану, а в договоре с ТЦ был пункт о вызове групп быстрого реагирования с помощью тревожной кнопки. Также согласно лицензии ЧОП не имел права консультировать заказчика по вопросам безопасности.

Двадцать пятого марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 64 человек, среди них был 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали.