В Екатеринбурге снесли остатки телебашни
Основная часть 220-метрового долгостроя была уничтожена еще в марте.
Видео: isaevsergey/ instagram
Накануне, 1 апреля, в центре Екатеринбурга снесли последний обломок недостроенной телебашни. Видео уничтожение основания объекта опубликовал в Сети один из пользователей.
На этот раз обошлись без взрывчатки – торчавший в небо серый «клык» высотой около 30 метров обрушил строительный кран со специальными «ножницами».
Основную часть самого известного долгостроя в Екатеринбурге снесли еще в 20-х числах марта при помощи управляемого взрыва.