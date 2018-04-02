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В Екатеринбурге снесли остатки телебашни

Вадим Иванов
09:51 02.04.2018
Основная часть 220-метрового долгостроя была уничтожена еще в марте.
Видео: isaevsergey/ instagram

Накануне, 1 апреля, в центре Екатеринбурга снесли последний обломок недостроенной телебашни. Видео уничтожение основания объекта опубликовал в Сети один из пользователей.

На этот раз обошлись без взрывчатки – торчавший в небо серый «клык» высотой около 30 метров обрушил строительный кран со специальными «ножницами».

Основную часть самого известного долгостроя в Екатеринбурге снесли еще в 20-х числах марта при помощи управляемого взрыва.

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