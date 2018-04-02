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Полпред в СФО официально представил преемника Тулеева

Вадим Синицын
09:43 02.04.2018
Представление врио главы Кемеровской области началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Фото: Maxim Lisov / ako.ru / Globallookpress
Видео: Пресс-служба АКО/ YouTube

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округа Сергей Меняйло официально представил временно исполняющего обязанности главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Об этом сообщает РИА Новости.

Представление временного главы региона началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Меняйло представил Цивилева руководителям федеральных органов власти, представителям местного самоуправления и депутатского корпуса.

Сергей Цивилев стал врио главы Кемеровской области после отставки губернатора Амана Тулеева. Тулеев покинул пост по собственному желанию после трагедии в торговом центре, заявив, что не сможет продолжать работу «с таким тяжелейшим грузом». Президент России Владимир Путин уже подписал указ о прекращении полномочий бывшего главы региона.

Страшный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Расследование трагедии продолжается.

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