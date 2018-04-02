«Бррр»: западные СМИ о снежном спуске сотен полуголых лыжников в Сочи

Западные средства массовой информации отреагировали на фестиваль BoogelWoogel, который проходит в Сочи. В рамках фестиваля почти две тысячи сноубордистов и лыжников в одних купальных костюмах совершали спуски с заснеженных склонов, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Статья, опубликованная в Daily Mail, получила заголовок «Бррр! Сотни полуголых русских спускаются с гор в одном купальном белье, чтобы побить мировой рекорд». Материал проиллюстрирован множеством фотографий с горнолыжного курорта «Роза Хутор» с комментариями журналистов. В основном автор статьи восхищается инициативой россиян, пусть и с изрядной долей удивления.

Массовый спуск раздетых лыжников и сноубордистов уже стал для упомянутого фестиваля традицией. Предыдущий рекорд Книги Гиннесса в этой номинации также был поставлен в Сочи в 2016 году. BoogelWoogel объединяет участников из Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Воронежа, Волгограда, Владивостока, Таллина и Киева.