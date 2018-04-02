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Британские следователи нашли «Новичок» на дверной ручке дома Скрипаля

Вадим Синицын
08:52 02.04.2018
Официальные лица заявили о том, что яд мог быть нанесен на дверную ручку дома Сергея Скрипаля. Удивительным образом британские следователи толкуют это в пользу «виновности России».
Фото: I-Images / ZUMAPRESS / Globallookpress

Британские официальные лица, расследующие дело от отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в английском Солсбери, озвучили новую подробность. Об этом сообщает The New York Times.

Как заявили британские следователи, отравляющее вещество, которым был поражен Скрипаль, якобы было нанесено на дверную ручку его дома. Официальные лица Великобритании, разумеется, интерпретируют эту вероятность как довод в пользу «виновности России».

По мнению следователей, нанести нервный агент на ручку двери мог только «очень опытный специалист, обученный обращению с химическим оружием». Каким образом это подтверждает «виновность России», американские и британские официальные лица не уточнили, но отметили, что «специалист подобного уровня не стал бы действовать без одобрения российского правительства». Почему именно российского, а не, к примеру, британского, в материале также не уточняется.

Ранее британское издание The Sun озвучило очередную оригинальную версию доставки в Англию нервно-паралитического агента. По данным СМИ, отравляющее вещество попало в страну вместе с пакетом гречки из России. Юлия Скрипаль якобы попросила некую женщину привезти ей специи, лавровый лист и гречку из РФ, поскольку не успела купить их сама во время визита. В одном из пакетов с крупой якобы содержались частицы «Новичка».

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