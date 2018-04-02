Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» обжаловала арест

Управляющая сгоревшим кемеровским торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок обжаловала свой арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Заводской суд в Кемерово.

Ранее заводской в рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре в ТЦ были задержаны и в дальнейшем заключены под стражу пять фигурантов. Надежда Судденок была задержана 25 марта и заключена под стражу до 25 мая.

Помимо нее, арестованы технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности в ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник «Системного интегратора», отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин, а также сотрудник ЧОПа, отключивший по версии следствия систему оповещения при пожаре, Сергей Антюшин.

31 марта были арестованы еще два фигуранта дела — гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 64 человек.