«Отключите эти свастики»: польская телепередача была неожиданно прервана игровым стримом

Передача на польском телеканале TVP была прервана неожиданным игровым «стримом» в прямом эфире, сообщает издание WProst. Видеозапись программы доступна в YouTube.

Ведущие сатирической передачи «В поле зрения» вели обычный выпуск. Позади них были расположены экраны, куда технический сотрудник выводил необходимую иллюстративную информацию и графику. Судя по всему, в какой-то момент сотруднику стало скучно, и он решил развлечь себя игрой в классический шутер Wolfenstein 3D.

Однако специалист не обратил внимания, что случайно вывел изображение на экраны в студии. Какое-то время ведущие продолжали спокойно вести эфир и отвечать на звонки телезрителей.