Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla

Основатель автопроизводителя электромобилей Tesla Motors Илон Маск пошутил первого апреля о банкротстве своей компании. На эту тему бизнесмен опубликовал целую серию сообщений в своем Twitter – аккаунте.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», - написал американский миллиардер.

В одном из твитов Маск опубликовал фотографию, на которой он стоит на фоне автомобиля Tesla Model 3, а в руках держит табличку с надписью «Банкрот!».

В другом сообщении предприниматель написал, что основатель компании «был найден вырубленным об Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы" и следы высохших слез все еще видны на его щеках». Здесь же Маск объяснил, что написанное им не является прогнозом и пожелал всем счастливого нового месяца.