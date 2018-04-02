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Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla

Андрей Аркадьев
06:55 02.04.2018
Американский предприниматель опубликовал несколько твитов на тему банкротства Tesla Motors.
Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla
Фото: Tesla Motors/ ZUMAPRESS/ Globallookpress

Основатель автопроизводителя электромобилей Tesla Motors Илон Маск пошутил первого апреля о банкротстве своей компании. На эту тему бизнесмен опубликовал целую серию сообщений в своем Twitter – аккаунте.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», - написал американский миллиардер.

В одном из твитов Маск опубликовал фотографию, на которой он стоит на фоне автомобиля Tesla Model 3, а в руках держит табличку с надписью «Банкрот!».

В другом сообщении предприниматель написал, что основатель компании «был найден вырубленным об Tesla Model 3, окруженный бутылками "Теслакиллы" и следы высохших слез все еще видны на его щеках». Здесь же Маск объяснил, что написанное им не является прогнозом и пожелал всем счастливого нового месяца.

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