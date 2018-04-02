Из российского консульства в Сиэтле вынесли все вещи

Помещение Генерального консульства России в Сиэтле освобождено от вещей, они вывезены в резиденцию генконсула, российская сторона уведомила Госдеп США о закрытии дипломатической миссии в обозначенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консула-советника Халита Айсина.

«Руководство Генерального консульства встретилось с отделением Госдепартамента в Сиэтле и обозначило, что деятельность Генерального консульства в соответствии с принятым решением американских властей прекращена», – рассказал Айсин.

Кроме того, российские дипломаты предложили сотрудникам Госдепа самим посетить помещение консульства на 25-м этаже здания в центре Сиэтла, однако они ответили отказом. В Госдепе добавили, что посетят бывшее российское консульство позже.

Ранее Соединенные Штаты Америки объявили о высылке 60 российских дипломатов, в том числе 12 – при миссии ООН, а также о закрытии Генерального консульства в Сиэтле. Все это было сделано из-за «дела Скрипаля», в ходе которого Великобритания бездоказательно обвинила РФ в отравлении бывшего шпиона-перебежчика и нашла поддержку многих западных стран. В России на высылку дипломатов и закрытие консульства ответили зеркально.