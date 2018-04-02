Неуправляемая китайская станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере Земли

Потерявшая управление китайская космическая станция «Тяньгун-1» вошла в плотные слои атмосферы земли над Тихим океаном. Об этом сообщается на сайте Китайского национального космического агентства.

По данным агентства, станция вошла в атмосферу над южными и центральными районами Тихого океана. Большая часть обломков «Тяньгун-1» сгорела при вхождении в плотные слои в 8:15 утра по времени Пекина.

Китайская космическая станция была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В какой-то период времени корабли серии «Шэньчжоу» успешно совершали стыковки с «Тяньгун-1». Однако в 2016 году Китай признал, что связь со станцией потеряна и она стала фактически неуправляемой.

С того момента специалисты неоднократно пытались рассчитать, где именно произойдет неконтролируемое падение космического объекта. Эксперты отмечали, что модуль станции, скорее всего, не сгорит целиком, в связи с чем вопрос падения обломков представлялся крайне значимым.