Американским хакерам удалось украсть данные пяти миллионов банковских карт

Группа американских хакеров украла данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщает издание, жертвами хакеров стали рядовые покупатели сети магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor.

Чтобы считать информацию с карт, в систему кассовых аппаратов было встроено специальное программное обеспечение. Все данные были украдены в период с мая 2017 года по настоящее время.

В сумме взломщикам удалось заполучить данные более чем о пяти миллионах кредитных карт. Часть украденной информации – 125 тысяч карт - была выставлена на продажу.

Издание сообщает, что за атакой стоит хакерская группа JokerStash.

И несмотря на то, что за последнее время хакерские атаки не являются редким явлением, нынешняя атака представляет одну их самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании.