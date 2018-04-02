В Алеппо за месяц 70 тысяч человек вернулись в свои дома

Сотни мирных граждан покидают захваченную боевиками деревушку Тель-Султан, чтобы попасть в населенный пункт Абу-эд Духур, который находится под контролем сирийской армии. У многих в руках листовки, из которых они и узнали о гуманитарном коридоре.

«В этих листовках обозначены время и путь выхода. Нам пришлось немного подождать. Говорят, шли переговоры с боевиками. Слава Богу, мы наконец здесь», – рассказывает беженка из провинции Аасма Ханан.

У людей множество личных вещей, они старались взять все что им может пригодиться на новом месте. Автомобили забиты домашним скарбом, в котором можно спрятать все, что угодно. Поэтому машины тщательно досматривают сирийские солдаты и российская военная полиция. Сразу после проверки людям выдают теплую одежду и продукты.

«Нам было очень трудно на территории занятой боевиками. Они минировали дороги и не давали нам выходить. Еще раньше один из моих сыновей погиб во время минометного обстрела. Я знаю, что Россия прилагает большие усилия, чтобы помочь нам», – рассказывает беженка из провинции Идлиб Хабида Мула.

Тем временем в Алеппо наоборот, возвращаются мирные жители. Только за последний месяц почти 70 тысяч горожан вернулись домой, и как правило находят они там разоренные жилища. Боевики разграбили все. Зачастую, уходя даже вырывали розетки из стен. Спать пока приходится чуть ли не на голом бетонном полу, но главное, что война в городе окончена.

Признаки восстановления мирной жизни в Алеппо сейчас повсюду: снова открываются школы и больницы, начинают работать производства. И все это на контрасте с так же освобожденной, правда, американцами и их союзниками Раккой. Там до сих пор улицы усыпаны неразорвавшимися боеприпасами. Дома разрушены, возвращаться людям некуда.