Скончался худрук «Театра.doc» режиссер Михаил Угаров

В Москве в возрасте 62-х лет ушел из жизни режиссер и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров.

«Умер наш художественный руководитель, основатель Театра.doc, режиссёр и драматург Михаил Угаров. У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич» - говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Ранее о смерти театрального деятеля сообщила режиссёр Марина Разбежкина. По ее словам, Угаров скончался от сердечного приступа. Ему вызвали скорую, однако спасти мужчину не удалось.

Михаил Юрьевич Угаров – российский драматург, режиссер кино и театра. Он был художественным руководителем «Театра.doc» и «Центра драматургии и режиссуры А. Казанцева и М. Рощина», а также одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка».