СК возбудил уголовное дело в отношении главного архитектора Дербента

Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») было возбуждено на Абулферза Ахмедханова – главного архитектора дагестанского города Дербента.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Архитектора обвинили в халатности после того, как стало известно, что тот дал разрешение на эксплуатацию четырех многоэтажных домой без предварительной проверки документов.

При этом отмечается, что, на самом деле, работы в домах не были доведены до конца: не были завершены внешние, а также некоторые сантехнические работы.

Кроме того, сообщается, что дома не были подключены к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Так, своими действиями чиновник грубо нарушил права и интересы граждан.

На данный момент расследование по делу продолжается. Идет сбор доказательств.