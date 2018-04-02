«Аритмия» Бориса Хлебникова стала триумфатором премии «Ника»

Кинолента «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова получила пять наград на национальной кинопремии «Ника».

Картину признали лучшим игровым фильмом 2017 года.

Сам Хлебников стал «Режиссером года». А актеры Ирина Горбачева и Александр Яценко – исполнители главных ролей – забрали свои статуэтки, победив в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».

Также награду в своей номинации получили сценаристы ленты Наталья Мещанинова и Борис Хлебников.

На победу в главной номинации «Лучший игровой фильм», помимо «Аритмии», претендовало еще пять картин 2017 года: «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова, «Холодное танго» Павла Чухрая и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.