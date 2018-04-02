Нетаньяху ответил на обвинение Эрдогана в проведении политики террора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказав, что Турция не может читать Израилю «нотации о ценностях и морали». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Нетаньяху заявил, что турецкий лидер не привык, что на его заявления отвечают.

«Ему пора начать привыкать. Тот, кто оккупирует север Кипра, вторгается на курдские территории, убивает гражданское население в Африне, не может читать нам лекции о ценностях и морали», – написал премьер-министр Израиля.

Напомним, президент Турции обвинил Израиль в том, что он проводит политику террора. Также Эрдоган призвал Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Анкары.