В США признали, что санкции против России не работают

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм пожаловался, что антироссийские санкции, введенные США, не работают. А попытки Дональда Трампа воздействовать на Москву остаются безуспешными.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор», - сообщил политик.

Сенатор резюмирует, что все санкции против России совершенно неэффектины.

По его мнению, единственное, что может предпринять США в сложившейся ситуации – это полностью изолировать Россию в экономических плане.

Для этого Грэм предложил найти замену поставкам российских энергоресурсов в Европу и таким образом отрезать Россию от Германии, Франции и ряда других стран, сотрудничающих с Россией по вопросам нефти и газа, и тем самым лишить ее дохода.