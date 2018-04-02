Эрдоган обвинил Израиль в проведении политики террора

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Израиль занимается проведением политики террора. Об этом сообщает Anadolu.

«В то время как Турция ведет решительную борьбу с терроризмом, Израиль проводит политику террора, а не борьбы с преступностью», – заявил Эрдоган.

Он также призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от политики давления на палестинцев и критики Турции.

Напомним, 30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под названием «Великий марш возвращения», его планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют оружие против агрессивно настроенных участников многотысячной акции протеста.

МИД Турции осудил «несоразмерного применения силы против мирных демонстрантов» и потребовал от Израиля это прекратить. Позднее президент Турции публично назвал действия израильтян «бесчеловечной атакой». Нетаньяху обвинения со стороны Турции отверг, заявив, что «самая нравственная армия в мире» не нуждается в учениях от того, «кто многие годы беспорядочно бомбит гражданское население».