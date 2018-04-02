T-Mobile представила умные кроссовки, заменяющие смартфон

Компания T-Mobile презентовала «умные» кроссовки T-Mobile Sidekicks, способные заменить привычный смартфон.

Сообщается, что за счет размера в одном кроссовке удалось разместить огромный и качественный динамик. Во второй кроссовок специалисты поместили безрамочный экран, который занимает всю поверхность подошвы.

При этом изобретателям удалось установить защиту от царапин, а также от грязи и воды.

Помимо этого, у кроссовок имеется выдвижной дисплей, с помощью которого пользователи смогут делать сэлфи и просматривать свои социальные сети.

Обменяться информацией с другим обладателем подобного устройства можно будет простым прикосновением носка.

О поступлении входящего звонка пользователь узнает благодаря активизирующейся подсветке.

Шнурки же в данном устройстве выполняют также роль наушников. По словам производителей, в любой момент их можно будет притянуть к ушам для просушивания музыки или звонка.

Дата выхода изобретения на рынок пока неизвестна, однако оставить предзаказ можно уже сейчас. Стоимость подобного гаджета составляет 65$.

Компания отмечает, что серия будет лимитированной.