Щедрый ретривер накормил маленьких друзей сосисками: видео

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как золотистый ретривер по кличке Ну-Ну, делится кусочками сосиски с друзьями. Видеоролик был снят в китайском городском округе Чжумадянь. На кадрах видно, как хозяйка предлагает трем собакам разрезанную сосиску со словами: «Вас, ребята, трое. А сосисок только две. Как мне их распределить?».

Ретривер, самый крупный из трех собак, положил лапу на руку хозяйки, которая держит кусочки сосиски и подтолкнул ее к одному псу, тот с удовольствием ее съедает. Потом Ну-ну обнюхивает оставшуюся сосиску, облизывается, и самоотверженно подталкивает руку к маленькой собаке, которая сидит с другой стороны от ретривера.