Порошенко назвал главное условие ввода миротворцев в Донбасс

Президент Украины заявил, что одним из условий введения миротворцев ООН в зону вооруженного конфликта в Донбассе является «пасхальное перемирие», действующее с 30 марта в Донецкой и Луганской республиках.

Порошенко добавил, что режим прекращения огня «необходим как воздух», сообщает телеканал «112 Украина».

«Это перемирие нам необходимо как воздух. Потому что перемирие является условием, при котором мы можем проводить специальную миротворческую миссию в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — заявил украинский президент.

Также Порошенко выразил намерение вернуть территории на Востоке Украины, которые сейчас находятся не под контролем Киева. Политик добавил, что сделано это будет мирным путем.

Напомним, 30 марта в Донбассе вступило в силу «пасхальное» перемирие. Прошлое, «весеннее» перемирие было объявлено 5 марта.