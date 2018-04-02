Ученые выяснили, как биологические часы влияют на успехи в учебе

Ученые из Северо-восточного университета Иллинойса провели исследование и выяснили, каким студентам учеба дается легче.

Результаты их работы опубликованы в статье американского издания Scientific Reports.

В ходе эксперимента американские ученые пригласили 15 тысяч добровольцев и разделили их на группы в соответствии с их хронотипами. А затем проанализировали активность и успеваемость этих студентов.

Помимо привычных «жаворонков» и «сов», ученые классифицировали «голубей» - людей, просыпающихся позднее первых, но раньше вторых.

«Голубям», по мнению специалистов, учеба дается легче всех. Так как расписание большинства пар наиболее соответствует пику их продуктивности. В то время как «жаворонки» уже «перегорели», а «совы» еще не проснулись.

Также ученые отметили, что ранние подъемы негативно влияют на продуктивность людей, причисляющих себя к «совам».

Так, благодаря эксперименту, исследователи доказали, что традиционное расписание, принятое в большинстве учебных заведений удобно далеко не для каждого студента. Оно подходит только 50% учащихся.